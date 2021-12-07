Из школы в Уфе эвакуировали 825 человек

фото: school18ufa.ru

Сегодня, 7 декабря, в уфимском микрорайоне Зеленая роща из школы №18 по тревоге эвакуировали 825 человек. Об этом сообщило башкирское МЧС.

Как пояснили в аварийном ведомстве, в 11:50 на третьем этаже учебного заведения сработала автоматическая пожарная сигнализация, однако тревога оказалось ложной. Тем не менее учителя перестраховались и вывели школьников на улицу. В инциденте обошлось без пострадавших.

Напомним, 23 ноября в Уфе эвакуировали 324 учеников школы №126 – там загорелся спортинвентарь. Предполагаемыми виновниками пожара стали двое семиклассников.