Мэр Уфы поручил эвакуировать машины, которые мешают убирать снег

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Мэр Уфы Сергей Греков распорядился организовать работу эвакуаторов для вывоза машин, которые мешают коммунальщикам убирать снег. Такое поручение он дал после доклада начальника управления коммунального хозяйства Рустема Хамитова. Чиновник рассказал, что припаркованные автомобили вдоль проезжей части дорог являются «препятствием для качественной уборки дорожной сети».

– На тротуарах парковка недопустима, не говоря уже о тех местах, где стоянка и остановка запрещена – необходимо, чтобы там дежурил эвакуатор и вовремя все машины [увозил], – сказал Греков на оперативном совещании в городской администрации 7 декабря.

Сити-менеджер также отметил, что коммунальные службы «очень плохо» убирают Советскую улицу и прилегающую к ней площадь, на которой недавно был сделан «красивый ремонт» и организована пешеходная зона. Греков попросил «отработать» эту проблему.