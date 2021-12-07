Уфа создаст муниципального перевозчика для замены частников при «внештатных ситуациях»

Автобусы из Москвы, которые планируется использовать в Уфе // фото с презентации транспортного управления города

Власти Уфы намерены создать муниципального перевозчика, который будет заменять частников при «внештатных ситуациях». Автопарк нового предприятия обеспечат 50 автобусами из Москвы. Об этом на оперативном совещании в мэрии 7 декабря сообщил начальник транспортного управления города Олег Хмарин.

– Предлагаю рассмотреть возможность создания муниципального перевозчика – в том числе для оперативного реагирования на внештатные ситуации, связанные с перерывами в работе общественного транспорта. В ближайшее время мы ожидаем получение из Москвы 50 единиц новых автобусов: три сверхбольшого класса и 47 – большого, – сказал чиновник.

Говоря о «внештатных ситуациях», Хмарин подразумевает недавний случай с частным маршрутом №272. 26 ноября у машин этого рейса было выявлено «несоответствие разрешительной документации на регулярной перевозки и фактически работящим транспортным средством». Вечером того же дня движение на этом маршруте было приостановлено, и госперевозчику «Башавтотранс» пришлось увеличивать количество машин – до 45 единиц – на рейсе №290, который дублирует 272-й.

Мэр Уфы Сергей Греков положительно оценил предложение Олега Хмарина: «Я считаю, что город Уфа уже является муниципальным перевозчиком. У нас есть трамвайная и троллейбусная сети – на основе этих предприятий я считаю, что необходимо сделать муниципального перевозчика, который будет нивелировать вот эти все движения, которые связаны с частными перевозчиками».

Он также добавил, что жителям не важно, кто их везет – «ему важно, чтобы автобус был современный, теплый и чистый».