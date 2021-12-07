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Общество7 декабря 2021 6:39

В Уфе из-за коммунальной аварии закрыли движение двух троллейбусов

Речь идет о маршрутах №13 и №21
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Водопровод на улице Авроры повредился в воскресенье, 5 декабря

Водопровод на улице Авроры повредился в воскресенье, 5 декабря

Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

В Уфе на время устранения последствий поврежденного водопровода на улице Авроры закрыто движение двух троллейбусных маршрутов – №13 и №21. Об этом сообщили в МУЭТе.

– Троллейбусы маршрутов №13 и №21 направлены по маршруту №2 «Колхозный рынок – Телецентр», троллейбусы маршрута №16 следуют по измененной схеме: № 16 по улице Батырской через улицу Рабкоров; № 16к до ООТ «Трамплин», – передали в муниципальном управлении электротранспорта.

Напомним, водопровод в районе остановки «Белореченский микрорайон» повредился из-за подвижки грунта 5 декабря. После коммунальной аварии движение транспорта по улице Авроры было перекрыто. В администрации города заявили, что ремонтные работы будут завершены в ближайшие дни.