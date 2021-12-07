В Уфе из-за коммунальной аварии закрыли движение двух троллейбусов

Водопровод на улице Авроры повредился в воскресенье, 5 декабря Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

В Уфе на время устранения последствий поврежденного водопровода на улице Авроры закрыто движение двух троллейбусных маршрутов – №13 и №21. Об этом сообщили в МУЭТе.

– Троллейбусы маршрутов №13 и №21 направлены по маршруту №2 «Колхозный рынок – Телецентр», троллейбусы маршрута №16 следуют по измененной схеме: № 16 по улице Батырской через улицу Рабкоров; № 16к до ООТ «Трамплин», – передали в муниципальном управлении электротранспорта.

Напомним, водопровод в районе остановки «Белореченский микрорайон» повредился из-за подвижки грунта 5 декабря. После коммунальной аварии движение транспорта по улице Авроры было перекрыто. В администрации города заявили, что ремонтные работы будут завершены в ближайшие дни.