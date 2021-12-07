Вахтовик из Башкирии жестоко расправился с приятелем на работе в ЯНАО

Вахтовик из Башкирии ответит за убийство коллеги

59-летнего вахтовика из Башкирии будут судить за жестокое убийство приятеля.

По данным коллег из «КП-Ямал», смертельный случай произошел в начале сентября 2021 года в Пуровском районе региона. Двое коллег распивали алкоголь прямо на территории промышленного объекта, где, по всей видимости, работали.

В один момент между коллегами начался спор, который перерос в драку. Тогда 59-летний житель Башкирии схватил нож и ударил приятеля в «жизненно важные органы». 56-летний рабочий скончался на месте.

Спустя три месяца расследование уголовного дела закончили и передали в суд. Сам вахтовик сейчас остается под стражей.