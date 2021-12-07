Мэр Уфы представил своего нового заместителя

Начальником финуправления администрации Уфы стал 49-летний Рустем Акбашев

В администрации Уфы назначили нового вице-мэра – им стал 49-летний Рустем Акбашев. Он возглавил финансовое управление. Коллегам во время оперативного совещания 7 декабря его представил сити-менеджер Сергей Греков.

– Хочу вам представить Рустема Акбашева. Он утверждён на должность заместителя главы администрации – начальника финансового управления. Рустем Галимзянович прошел большой путь в финансовой сфере, работал в республике на высоких должностях. Я уверен, что он усилит нашу с вами общую команду, – сказал мэр.

Напомним, предшественница Акбашева на должности начальника финуправления – Гульнара Валиева – скончалась из-за осложнений после коронавируса в октябре текущего года.

По данным «Ъ-Уфа», Акбашев окончил УГАТУ (инженер-экономист) и БашГУ (юриспруденция). Работал в Нацбанке Башкирии и уфимском филиале «Русь банка». В 2010 году чиновник возглавил дирекцию Промтрансбанка. Спустя год занял должности замминистра финансов республики. Затем – в том же 2011-м – его назначили заместителем гендира аэропорта Уфы. Там он проработал до 2014 года. После этого Акбашев был занят в полукоммерческих проектах.