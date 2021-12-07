В Башкирии вакцинировано уже 72 процента населения, подлежащего иммунизации

До коллективного иммунитета в республике остались считанные проценты Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня на оперативном совещании в уфимской мэрии заместитель руководителя регионального Роспотребнадзора Галина Пермина отчиталась о ситуации с вакцинацией от коронавируса в Башкирии.

Так, на сегодняшний день в республику поступило 2 млн 637 758 доз антиковидной вакцины, что составляет более 106 процентов от плана. Первым компонентом вакцинировано уже 2 млн 035 959 человек, что составляет 82 процента от подлежащего иммунизации и 65 процентов от общего населения. Полностью завершили вакцинацию 1 млн 802 479 человек, что составляет 72,5 процентов от подлежащего иммунизации и 58 процентов от общего населения.

Отметим, что ранее власти и Минздрав не раз напоминали, что для достижения спасительного коллективного иммунитета необходимо вакцинировать 80 процентов подлежащего иммунизации населения. Тогда и эпидемия отступит, и антиковидные ограничения постепенно ослаблять можно будет. Впрочем, еще накануне Радий Хабиров посетовал, что впереди самый трудный этап вакцинации – убедить сделать прививку тех, кто в ней не уверен.