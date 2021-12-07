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Общество7 декабря 2021 5:17

Роспотребнадзор: в Уфе значительно превышен порог заболеваемости ОРВИ

Представитель Роспотребнадзора по Башкирии заявила об этом в прямом эфире
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
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Наибольший скачок заболеваемости произошел за последнюю неделю

Наибольший скачок заболеваемости произошел за последнюю неделю

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Сегодня, 7 декабря, во время очередного оперативного совещания в мэрии Уфы с докладом об эпидситуации выступила представитель Роспотребнадзора по Башкирии Зульфия Камаева. Сначала она доложила о заболеваемости коронавирусом в башкирской столице, а затем заявила, что порог заболеваемости по ОРВИ (простуда, как называют это заболевание в народе – Ред.) значительно превышен.

- Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями среди населения города Уфы на 37,8 процента выше эпидемического порога. По сравнению с прошлой неделей выше на 29,5%, - пояснила санитарный врач Роспотребнадзора по Башкирии Зульфия Камаева.