Роспотребнадзор: в Уфе значительно превышен порог заболеваемости ОРВИ

Наибольший скачок заболеваемости произошел за последнюю неделю Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Сегодня, 7 декабря, во время очередного оперативного совещания в мэрии Уфы с докладом об эпидситуации выступила представитель Роспотребнадзора по Башкирии Зульфия Камаева. Сначала она доложила о заболеваемости коронавирусом в башкирской столице, а затем заявила, что порог заболеваемости по ОРВИ (простуда, как называют это заболевание в народе – Ред.) значительно превышен.

- Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями среди населения города Уфы на 37,8 процента выше эпидемического порога. По сравнению с прошлой неделей выше на 29,5%, - пояснила санитарный врач Роспотребнадзора по Башкирии Зульфия Камаева.