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Происшествия6 декабря 2021 16:48

В Уфе загорелся офис «Уфанета»: 50 сотрудников были эвакуированы

По предварительным данным, произошло тление утеплителя под потолком
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: Уфанет

Фото: Уфанет

Сегодня около 18.15 к офису компании «Уфанет» на проспекте Октября стянулись пожарные машины. Как оказалось, сотрудники офиса почувствовали запах дыма и вызвали пожарных.

Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, произошло тление утеплителя под потолком на площади около 0,2 квадратных метров. Еще до прибытия пожарных всех 50 сотрудников офиса вывели на улицу, поэтому обошлось без пострадавших. Причина тления утеплителя сейчас уточняется. Поскольку открытого горения не было, сам офис также практически не пострадал.