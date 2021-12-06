В Башкирии запустят пилотный проект системы помощи и ухода за пожилыми и инвалидами

Пожилым и инвалидам помогут приготовить еду, постирать вещи или просто вымыться Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В Башкирии с 2022 года начнет действовать пилотный проект системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами. Об этом сообщила на оперативном заседании в правительстве министр труда и семьи республики Ленара Иванова.

В первую очередь проект предполагает возможность постоянной помощи пожилым людям и инвалидам на дому – помочь приготовить им пищу, убраться, выстирать белье, принять ванную или душ и другими бытовыми вещами. В этом году помощь 565 уфимцам оказали волонтеры некоммерческой организации «Бэхет», причем 87 из них получали помощь и уход не менее 28 часов в неделю.

- Спросом пользуются и услуги социального мастера. Например, человеку создали условия для самостоятельного передвижения по квартире: расширили дверные проемы, установили поручни, и подопечный уже может самостоятельно себя обслуживать, - уточнила Ленара Иванова.

В 2022 году система долговременного ухода поможет еще 251 уфимцу, включая 30 подопечных регионального геронтологического центра. А в 2024 году проект должен начать действовать по всей России.