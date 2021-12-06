Радий Хабиров рассказал о предстоящем и самом сложном этапе вакцинации

Полностью привились около 1,8 млн жителей республики Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня на очередном оперативном совещании в правительстве глава регионального Минздрава озвучил данные по вакцинации от коронавируса. По словам Максима Забелина первым компонентом привились уже 2 031 793 человека, что составляет 81 процент от подлежащего иммунизации населения, а полностью завершили вакцинацию 1 798 250 жителей региона.

В свою очередь Радий Хабиров объявил, что необходимо вакцинировать еще около 400 тысяч человек, но посетовал, что сделать это будет очень сложно.

— Это как раз те люди, которые нас не услышали, и которые еще не уверены в необходимости вакцинации. Надо убеждать их, – обратился Хабиров к главам муниципалитетов.