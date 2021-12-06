В Башкирии при столкновении трех машин пострадали водитель и его 5-летний ребенок

фото с места происшествия: Госкомитет РБ по ЧС

6 декабря при столкновении трех машин на трассе в Туймазинском районе Башкирии пострадали водитель и его ребенок. Об этом сообщил Госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям.

Массовая авария произошла на 1336-м километре автодороги М5 «Урал» – там ударились VoIkswagen Jetta, Lada Granta и Datsun. В ДТП травмы получили 38-летний мужчина, сидевший за рулем последнего авто, а также его 5-летний ребенок. Состояние пострадавших пока неизвестно.

На месте происшествия работали сотрудники пожарной части Госкомитета по ЧС, а также медики и инспекторы ГИБДД.