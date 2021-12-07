Задушили, обокрали и закопали: двоим жителям Башкирии вынесен приговор за убийство с разбоем

Обвиняемых отправили в колонию строгого режима на 15-17 лет

6 декабря Верховный суд Башкирии на основе вердикта присяжных вынес приговор двоим мужчина 33 лет и 41 года. Они были признаны виновными в разбойном нападении с убийством, совершенном более шести лет назад. Об этом сообщила региональная прокуратура и Объединенная пресс-служба судов республики.

Присяжные установили, что в августе 2015 года одному из фигурантов уголовного дела стало известно, что на банковской карте его родственника есть крупная сумма денег. Об этом он рассказал своему сообщнику. Вместе они разработали план нападения

– Под видом подвоза потерпевшего в Мелеуз подсудимые вывезли мужчину в безлюдное место и задушили, похитив банковскую карту и три мобильных телефона. После этого они забрали из квартиры погибшего планшет и ноутбук. Труп сообщники закопали на пустыре в Мелеузовском районе, – передали в региональной прокуратуре.

В течение последующих нескольких дней обвиняемые сняли с карты погибшего более 250 тысяч рублей.

Потерпевший числился пропавшим без вести более пяти лет, пока в 2020 году преступление не было раскрыто: один из убийц обратился в полицию и «сдал» сообщника, а сам при этом отказался признавать свою вину. Тем не менее гособвинитель представил доказательства, подтверждающие, что оба были причастны к разбойному убийству. Суд назначил им наказание в виде лишения свободы сроком от 15 до 17 лет в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, был удовлетворен гражданский иск матери погибшего на сумму более 3 млн рублей.