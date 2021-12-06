В Уфе скоропостижно скончалась молодая мать двоих детей

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Накануне в уфимском морге на улице Цветочная, 2, состоялось прощание с 27-летней Светланой Модейской. Молодая женщина и мама двоих детей скоропостижно скончалась совсем недавно, 4 декабря. При жизни она работала в одном из цехов УМПО кладовщицей. Проститься с ней пришли десятки коллег-заводчан.

По словам коллег и знакомых Светланы, смерть ее не имела ничего общего с криминалом. По версии знакомых, женщина скончалась от последствий тяжелой болезни. Известно, что у нее остались супруг и двое маленьких сыновей.

- Очень добрый и светлый человечек. Всегда с улыбкой встречала, кропотливо подбирала инструменты, очень ответственная, - вспоминают Светлану коллеги.

«Комсомольская правда – Уфа» приносит соболезнования родным и близким Светланы Модейской.