Тепло в Башкирии сменится резким похолоданием

Ночью температура воздуха в Башкирии может упасть до -27 градусов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Теплая погода, которая стояла в Башкирии всю прошлую неделю, в ближайшие два дня сменится резким похолоданием. Об этом предупредили синоптики Башгидромета.

По данным специалистов, морозными будут ночи – 7 и 8 декабря температура воздуха в республике снизится до -13,-18° (при прояснениях до -20,-27°). Днем 7-го числа столбики термометров покажут -10,-15°. 8 декабря к региону приблизится теплый фронт, из-за чего солнце прогреет воздух до -3,-8°.

На фоне перепадов температур в Башкирии пройдет небольшой снег. На отдельных участках дорог возникнет гололедица.

– 9 декабря по республике еще сохранится теплая погода со средней температурой воздуха на 3-5° выше нормы. Интенсивных осадков не ожидается, – добавили в синоптики.

Начало зимы в текущем году в Башкирии выдалось настолько теплым, что в первых числах декабря было побито сразу два температурных рекорда, один из которых держался 60 лет.