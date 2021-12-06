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Общество6 декабря 2021 11:24

Хабиров сдал в аренду компании более 13 тысяч кв. м. земли без проведения торгов

Фирма построит на выделенном участке придорожный комплекс
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Сданный в аренду участок земли находится в городе Кумертау

Сданный в аренду участок земли находится в городе Кумертау

Глава Башкирии Радий Хабиров сдал в аренду компании «Мята» 13,7 тысячи квадратных метров земли в городе Кумертау. Соответствующее распоряжение 6 декабря было опубликовано на портале правовой информации.

Согласно документу, речь идет об участке вдоль 233-го километра автодороги Уфа-Оренбург близ деревни Старая Уралка. Фирма получила здесь землю без торгов, обязуясь инвестировать в строительство многофункционального придорожного комплекса. В него будет входить кафе, гостиница и стоянка для грузовых автомобилей.

Хабиров поручил Минземимуществу республики заключить договор аренды. Контроль за исполнением распоряжения возложен на администрацию главы Башкирии.

В январе 2021 года правительство Башкирии сообщила, что ООО «Мята» планирует построить придорожный комплекс «до 2030 года». Общий объем инвестиций в проект достигает 60 млн рублей.