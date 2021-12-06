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Общество6 декабря 2021 10:46

Коммунальщики назвали причину аварии, из-за которой воды лишилось несколько домов в Уфе

Было заявлено, что на данный момент неисправность уже устранена
Захар ЯКОВЛЕВ
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Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

«Уфаводоканал» назвала причину инцидента, из-за которого на несколько часов лишились воды жители микрорайона «Зеленая роща». По словам коммунальщиков, повреждение водопровода произошло из-за подвижки грунта.

Как сообщила организация, неисправность специалисты предприятия уже устранили. В настоящее время рабочие восстанавливают проезжую часть. На время ремонта участок будет перекрыт.

Администрация Уфы заявила, что ремонтные работы коммунальщики планируют завершить в ближайшие дни.

Напомним, сегодня, 6 декабря, в Уфе из-за коммунальной аварии перекрыли движение по улице Авроры. Из-за нее утром почти без движения встала улица Софьи Перовской.