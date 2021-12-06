Водители «Яндекс. Такси» в Уфе устроили протест и не вышли на линию

В Яндекс,Такси заявили, что доход водителей за последний год не снижался Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня, 6 декабря, водители агрегатора «Яндекс. Такси» в Уфе устроили протест и отказались выходить на линию. Таким образом шоферы выступают против снижения заработка. Из-за сокращения работающих машин такси в башкирской столице резко выросли цены на поездки в утренний час-пик – в это время и без забастовки фиксируется повышенный спрос.

Один из водителей «Яндекс.Такси», поддержавший акцию коллег, отмечает, что его зарплата в процентном соотношении за последние полтора месяца была понижена «на 70 процентов»: «Ребята за смену – за 12-15 часов выкатывают 40 заказов и зарабатывают максимум полторы тысячи рублей. Я считаю, это несправедливо для людей, которые каждый день проводят за рулем и отвечают за жизни [пассажиров]».

Агрегатор прокомментировал ситуацию с заработной платой водителей. Как сообщили в пресс-службе «Яндекс. Такси», «В сервисе нет ограничений по заработку, и доход водителей в городе за последний год не снижался. Водители Уфы сейчас зарабатывают в среднем около 400-450 рублей в час в тарифе "Эконом". Сегодня в городе сервис работает в штатном режиме».