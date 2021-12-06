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Общество6 декабря 2021 9:33

В детсадах и школах Башкирии отменили общие новогодние елки

Такое решение приняли Минобр и Роспотребнадзор
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Родителей пустят к детям на утренники только при наличии вакцинации или справки о перенесенной инфекции

Родителей пустят к детям на утренники только при наличии вакцинации или справки о перенесенной инфекции

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В детсадах и школах Башкирии отменены общие новогодние елки - праздник в учреждениях будет организован в каждом классе или группе по отдельности. Такое решение приняли местные Минобр и Роспотребнадзор. Об этом сообщила главный санитарный врач республики Анна Казак на оперативном совещании регионального правительства 6 декабря.

– Не допускать проведение массовых мероприятий с участием различных групп лиц (классов) с привлечением лиц из иных организаций, – следует из доклада главы Роспотреба республики.

Казак отметила, что такая мера необходима, «чтобы исключить встречи в одном помещении детей из разных групп» и предотвратить возникновение очагов инфицирования.

Родителей пустят на новогодние елки и утренники только при условии наличия QR-кода о вакцинации против COVID-19 или справки о ранее перенесенном заболевании.