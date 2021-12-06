Еще 36 человек скончались от коронавируса в Башкирии за последние сутки

450 пациентов с коронавирусом лежат в ковид-госпиталях Башкирии, 81 из них находится в тяжелом состоянии Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Башкирии за последние сутки от коронавируса скончались еще 36 человек. С начала пандемии инфекция унесла жизни 3 764 жителей республики. Об этом сегодня, 6 декабря, сообщил местный оперштаб.

Прямо сейчас носителями COVID-19 в регионе являются более 7,3 тыс. человек. 6 859 заболевших лечатся дома, 450 лежат в ковид-госпиталях (81 пациент находится в тяжелом состоянии, восемь инфицированных подключены к аппаратам ИВЛ).

Напомним, всего в Башкирии зарегистрировано свыше 110,2 тыс. случаев коронавируса (+632 за прошедшие 24 часа). Переболели инфекцией более 99,2 тыс. жителей (+639). Первым компонентом вакцины в республике привились 2,03 млн человек, вторым – 1,79 млн.