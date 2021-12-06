Хабиров рассказал, что будет с людьми в селе, где убили всех коров

Все село Туркменево осталось без КРС Фото: Иван МАКЕЕВ

Жители села Туркменево, где убили всех коров, получат компенсацию от властей Башкирии.

Напомним, что в конце ноября в селе Туркменево в Баймакском районе республики зафиксировали вспышку опасной болезни животных – нодулярного дерматита. Зараза быстро распространяется среди животных, поэтому под реальной угрозой оказались сотни голов скота, в том числе, за пределами села. В итоге власти приняли решение забить всех коров местных жителей, дабы избежать распространяя инфекции. Разумеется, что сельчане восприняли такую затею без энтузиазма, но согласились. Начался массовый забой скота.

В понедельник, 6 декабря, Радий Хабиров рассказал, что местные жители получат денежную компенсацию за каждую забитую корову до Нового года. Также гражданам пообещали раздать продуктовые наборы, которые первое время компенсируют нехватку живой скотины в хозяйстве.