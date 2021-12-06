Ревнивица из Башкирии застала возлюбленного с другой женщиной и избила ее

Полиция возбудила против ревнивицы уголовное дело о причинении легкого вреда здоровью Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В башкирском городе Агидели местная жительница застала своего возлюбленного с другой женщиной и избила соперницу. Об этом со ссылкой на начальника дознания Айгуль Махамбетову сообщило издание «Огни Агидели».

Случай произошел в прошлом месяце. «Спалив» сожителя в чужих объятьях, женщина схватила «металлический предмет» и несколько раз ударила им оппонентку. Пострадавшая получила травмы. Повреждения были квалифицированы как легкий вред здоровью, и полиция возбудила соответствующее уголовное дело. Теперь ревнивице грозит до двух лет лишения свободы.