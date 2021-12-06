Глава Роспотрбенадзора рассказала о новых антиковидных ограничениях для жителей Башкирии

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Глава Роспотребнадзора Башкирии Анна Казак на сегодняшнем оперативном совещании в правительстве республики рассказала о новых антиковидных ограничениях для жителей региона.

– С 18 декабря часть предприятий будет иметь право отстранять невакцинированных сотрудников. Привито должно быть не менее 80% коллектива. Руководители должны обязательно разъяснять работникам, что отстранение – это для сохранения их здоровья. С 30 декабря вступает норма для предприятий промышленного и с/х сектора. Соблюдение норм будет обязательно проверяться Роспотребнадзором, – отметила чиновник.

Напомним, за сутки в Башкирии зарегистрировано 632 новых случая заболевания коронавирусом, общее число заболевших достигло 110280 человек.