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Здоровье6 декабря 2021 7:31

В Башкирии начали штрафовать прибывших из-за рубежа, но не сообщивших об этом властям

Туристы, возвращающиеся в Уфу после туристических поездок, должны проходить тестирование на коронавирус
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
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В аэропорту Уфы продолжается тестирование на коронавирус для всех, кто прибыл из-за рубежа

В аэропорту Уфы продолжается тестирование на коронавирус для всех, кто прибыл из-за рубежа

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На очередном оперативном совещании в правительстве Башкирии с докладом о заболеваемости коронавирусом и другими инфекциями выступила главный санитарный врач республики Анна Казак. По словам руководителя Роспотребнадзора по Башкирии, с 28 ноября 2021 года в уфимском аэропорту ужесточили противоэпидемиологический контроль за прилетающими из-за рубежа. Она также отметила, что на данный момент закрыто авиасообщение с 10 странами мира, которые считаются неблагополучными по распространению COVID-19.

- Установлен санитарный контроль за пребывающими пассажирами. Досмотрено 320 тысяч человек, проведено 8708 лабораторных исследований на ковид. У граждан, прибывающих, а они обязаны проходить экспресс-тестирование на коронавирусную инфекцию. Всего было выявлено 28 лиц с признаками инфекции. Данных за нахождение нового вируса в республике нет, - подчеркнула Анна Казак.

По словам руководителя Роспотребнадзора по Башкирии, не все жители республики, пребывающие из-за рубежа, заполняют специальные анкеты на сайте Госулуг. Хотя это обязательное требование.

- И поэтому было составлено 849 протоколов об административном правонарушении. За весь год, к сожалению, более 5 млн штрафов было наложено (по всей стране – Ред.), - подчеркнула Анна Казак.