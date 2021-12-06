Делегация из Башкирии во главе с Хабировым полетит в Беларусь

фото: glavarb.ru

Сегодня, 6 декабря, делегация из Башкирии во главе с руководителем республики Радием Хабировым полетит в Беларусь. Об этом он сообщил во время оперативного совещания в местном правительстве.

– У нас большая делегация республики выезжает сегодня в Беларусь. У нас там довольно насыщенная программа. Беларусь для нас важный экономический партнер. У нас очень плотное взаимоотношения в сфере танкового- и машиностроения, сельского хозяйства. Нам всем есть что обсудить, укрепить наши отношения. Пожелайте нам удачи. Я думаю, мы с пользой туда съездим, – сказал глава Башкирии.

Согласно порталу Госзакупок, республика потратит на полет из Уфы в Минск и обратно порядка 5,3 млн рублей.

Напомним, впервые о том, что Хабиров собирается в Беларусь, стало известно еще в середине ноября. Предполагалось, что руководитель региона встретится с президентом страны Александром Лукашенко.