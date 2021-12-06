В Башкирии количество обманутых дольщиков сократилось почти вдвое

В Башкирии почти вдвое сократилось количество обманутых дольщиков. Об этом сегодня рассказал и.о. министра строительства и архитектуры республики Егор Родин на оперативном совещании правительства региона.

– В этом году количество дольщиков у нас сократилось с семи до 3 900. В течение года решены вопросы по 22 объектам, – заявил чиновник.

Радий Хабиров отметил, что поручение президента страны необходимо выполнить к 2024 году. По мнению главы Башкирии, «такими темпами» вопрос с обманутыми дольщиками в регионе будет решен в срок.