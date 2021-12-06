Видео: Хабирову показали автобус, который держится на скотче с пеной и разваливается на ходу

В Башкирии засняли разваливающийся на ходу автобус

Жительница Башкирии выложила в соцсетях видео с самым страшным автобусом – он держится на монтажной пене и скотче.

Женщина из столицы башкирского Зауралья поделилась видеороликом из страшного автобуса, который двигается по маршруту Сибай-Туяляс. По словам жительницы города, ей пришлось ехать в таком странном автобуса 5 и 6 декабря. Видео изнутри салона она выложила в соцсети и отметила на них главу Башкирии Радия Хабирова.

- Хочу показать пену и скотч. Все держится на пене и на скотче. Едем на запененных автобусах, у которых рука пролезает в щель между окнами, - возмущается женщина.

Также она выложила и второе видео, на котором видно, что у автобуса прямо на ходу начала отваливаться дверь. Ее заклинило в таком состоянии, что в проеме образовался огромный проем, в который задувало холодный воздух.