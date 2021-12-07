«Невыносимая вонь!»: появились фото из доверху забитой мусором уфимской квартиры

Фото: Евгений С.

В Уфе пожилая уфимка и ее дочь, проживающие в пятиэтажке на улице Борисоглебского, превратили свою квартиру в самую настоящую свалку и рассадник клопов и тараканов. Квартира почти до потолка завалены мусорными пакетами и прочим хламом, насекомые разбегаются по всему подъезду, а вонь стоит такая, что режет глаза.

- В квартире живет женщина лет за 50 и ее больная дочь. Нигде не работают, живут на пенсию дочери. Не пьют, не курят, но вот с помойки все в дом тащат. Родственников тоже нет, повлиять некому. Мы уже устали с ними бороться – на все замечания они неадекватно реагируют, а в управляющей компании развели руками и заявили, что ничем не могут нам помочь. Вонь невыносимая, отовсюду лезут тараканы и клопы. Как нам дальше жить? – возмущается сосед «Плюшкиных» Евгений С.

В надежде на помощь уфимец опубликовал фото злополучной квартиры на странице в соцсетях Радия Хабирова. В беседе с «КП-Уфа» мужчина рассказал, что на его обращение уже отреагировали в администрации Орджоникидзевского района и пообещали в ближайшее время решить вопрос.