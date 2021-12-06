Военная полиция с бронетехникой перекрыла центр Уфы

Фото: скриншот видеоролика ГТРК «Башкортостан»

Сегодня утром, 6 декабря, жители Уфы заметили в историческом центре города бронетранспортер и легковой автомобиль военной полиции. Техника перекрыла оживленную улицу и «встала» при включенных мигалках. Видео с места событий опубликовали на своем ютуб-канале корреспонденты ГТРК «Башкортостан».

По данным телевизионщиков, прибытие в центр башкирской столицы бронетехники и последующее перекрытие одной из улиц, связано с тем, что совсем скоро в Уфу прибудут высокопоставленные офицеры военной полиции Центрального военного округа. Как отметили корреспонденты ГТРК «Башкортостан», сборы руководящего состава пройдут на базе УГАТУ, а всего туда приедут порядка 50 человек.

Также в рамках сборов, которые состоятся с 13 по 17 декабря 2021 года, будет организована выставка военной техники во дворе УГАТУ.