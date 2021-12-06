В Башкирии из-за ДТП с пьяным водителем госпитализировали 9-летнего ребенка

фото: ГИБДД РБ

В башкирском городе Стерлитамаке днем 5 декабря произошло «пьяное» ДТП, в котором пострадал 9-летний ребенок. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

Авария случилась на улице Технической: столкнулись встречные Peugeot 206 и Skoda Fabia. За рулем последней легковушки находилась 41-летняя местная жительница и ее 9-летний сын. Ребенок получил травмы и был доставлен в ближайшую больницу.

В ходе разбирательства выяснилось, что управлявший Peugeot мужчина – 41-летний житель города Ишимбая – находился нетрезвом состоянии. Алкотестер показал 1,016 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.