В Уфе перекрыли дорогу из-за коммунальной аварии Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

Утром 6 декабря в Уфе из-за коммунальной аварии перекрыли движение по улице Авроры.

Напомним, что днем 5 декабря рядом с домом 6/1 по улице Авроры произошла серьезная коммунальная авария. По данным городской администрации, здесь прорвало трубу водоснабжения. Из-за этого проезжую часть залило водой, а ближайшие дома не некоторое время остались без водоснабжения.

На утро жителей микрорайона ждал еще один неприятный сюрприз. Дабы окончательно устранить аварию и ее последствия коммунальщикам пришлось полностью перекрыть движение по улице Авроры. Из-за этого с утра почти без движения встала улица Софьи Перовской – по всей видимости, водители пытаются каким-то образом объехать аварийный участок через нее.