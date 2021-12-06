Радик Юльякшин ищет певца со знанием китайского на зарплату в 15 тысяч рублей

Принадлежащий популярному певцу Элвину Грею музыкальный лейбл ищет на работу вокалиста, хорошо знающего китайский язык. Соответствующая вакансия была размещена на сайте «Работа России».

Кандидат на работу должен иметь высшее музыкальное образование и иметь стаж не менее пяти лет в качестве вокалиста в музыкальном коллективе. От певца также требуются выдающиеся вокальные, музыкальные и сценические данные, он должен быть «яркой творческой индивидуальностью», обладать «высоким профессиональным мастерством при исполнении значительных и ответственных партий», а еще иметь «широкое признание зрителей и общественности».

Кроме того, от певца необходимо умение пользоваться звукозаписывающими программами, сочинение музыкальных произведений и текстов, а также знание в совершенстве английского и китайского языков.

От себя же лейбл Элвина Грея предлагает ненормированный рабочий день, полную занятость и заработную плату от 15 400 рублей.