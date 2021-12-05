60 тысяч елок срубят лесные хозяйства Башкирии к Новому году

Фото: Рустем АХУНОВ

В Башкирии лесные хозяйства срубят к Новому году 60 тысяч елок. Заготовка деревьев, как сообщила пресс-служба Минлесхоза, идет в рамках выполнения государственных заданий.

Как рассказал начальник отдела управления имуществом, технического развития и охраны труда минстерства Альберт Байтимиров, хозяйства производят вырубку хвойных деревьев, не нанося ущерб экосистеме республики.

– В первую очередь, заготовка ведется в специальных лесных питомниках, далее рубки проводятся на лесных участках, подлежащих расчистке, где не требуется сохранение подроста и насаждений, в том числе на квартальных просеках, минерализованных полосах, противопожарных разрывах, трассах противопожарных и лесохозяйственных дорог, – рассказал чиновник.

Байтимиров, помимо прочего, отметил, что в предновогодний период текущего года лесные хозяйства республики из запланированных порядка 60 тысяч деревьев, на момент 3 декабря уже заготовили 23 807.