В Башкирии иномарка улетела в кювет: один погиб, трое пострадали

Фото: ГИБДД по Башкирии

Вчера, 4 декабря, в Мишкинском районе Башкирии произошла жуткая авария, в которой пострадали трое человек, а один погиб. Детали произошедшей аварии рассказали сотрудники региональной Госавтоинспекции.

ДТП произошло на шоссе Уфа-Янаул. 28-летний водитель «Volkswagen Golf» не справился с управлением и вылетел в кювет. В автомобиле всего находилось четыре человека, все получили травмы. Больше всех пострадал 40-летний пассажир, от полученных увечий он скончался. Водитель и двое других пассажиров госпитализировали медиков.

Как стало известно специалистам дорожной полиции, водитель права управления автомобилем не имел. В настоящее время ведется разбирательство, правоохранители устанавливают причины и обстоятельства произошедшей аварии.

Напомним, в тот же день вечером, 4 декабря, в башкирском Салавате на 41-летний водитель «Mazda CX-5» насмерть сбил пешехода. В социальных сетях местные жители отметили улица, на которой произошла авария, плохо освещена и, возможно, это могло послужить причиной аварии.