В Уфе у пассажирского автобуса «Башавтотранс» отлетели два колеса прямо во время движения

Фото: Соцсети

Вчера вечером, 4 декабря, на уфимском проспекте Октября прямо во время движения отлетели два колеса. Видео, на котором зафиксирован инцидент, было опубликовано в социальных сетях.

В данном видео можно увидеть, как у большого пассажирский автобус на достаточно приличной скорости отлетает правое заднее колесо, а через несколько секунда правое переднее.

К счастью, водитель автобуса справился с управлением, он сумел прижаться к краю проезжей части и не допустил опрокидывания транспорта и столкновения с другими участниками движения. Отлетевшие колеса, как можно увидеть на видеопубликации, также никому не навредили.

Однако пострадал ли кто-нибудь вследствие инцидента из пассажиров автобуса, и чем была вызвана поломка – пока неизвестно.