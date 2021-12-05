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Общество5 декабря 2021 14:19

В Башкирии власти могут продлить для школьников зимние каникулы

Об этом рассказал глава республики Радий Хабиров
Захар ЯКОВЛЕВ
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Фото: Мария ЛЕНЦ

В Башкирии власти могут продлить для школьников зимние каникулы. Об этом агентству «РИА Новости» сообщил глава республики Радий Хабиров.

Как заявил руководитель региона, каникулы могут продлить в случае неблагоприятной статистики заболеваемости учащихся школьных учреждений. По словам Хабиров, подобное случилось осенью, власти продлили каникулярные дни и это, как считает глава региона, дало положительный эффект.

Также Радий Хабиров заявил, что не планирует ужесточать в регионе антиковидные ограничения и вводить локдаун перед новогодними праздниками. Руководитель республики считает, в республике работает «абсолютно сбалансированная система ограничений», а по оценке федерального штаба по борьбе с COVID-19 сейчас Башкирия не находится в зоне риска.