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Происшествия5 декабря 2021 13:39

В Башкирии из-за пожара в пятиэтажке погиб мужчина

ЧП произошло в Салавате
Захар ЯКОВЛЕВ
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Фото: МЧС по Башкирии

Фото: МЧС по Башкирии

В башкирском Салавате из-за пожара в пятиэтажном жилом доме погиб мужчина. Подробности трагедии рассказали сотрудники МЧС по республике.

Как сообщило министерство, инцидент случился на улице Ленина, на месте работали сотрудники ведомства и других экстренных служб. Жители дома после начала пожара покинули дом. В квартире, где произошло возгорание, пожарные обнаружили тело мужчины.

В настоящее время на месте ЧП дознаватель МЧС устанавливает все обстоятельства и причины случившегося.

Напомним, вчера вечером под Уфой спасатели вытащили из горящей бани 25-летнюю женщину. Пострадавшая была госпитализирована в состоянии средней тяжести.