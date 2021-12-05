Официантка из Башкирии из-за ревности ударила ножом в грудь своего сожителя

Фото: Рустем АХУНОВ

В башкирском Кумертау 32-летняя официантка ударила ножом в грудь своего сожителя. Подробности происшествия рассказали специалисты пресс-службы МВД по республике.

Преступление произошло, как сообщили полицейские, 4 декабря. Предварительно было установлено, что во время распития алкоголя между 32-летней официанткой и ее сожителем возник скандал на почве ревности. В какой-то момент скандал достиг критической точки и женщина ударила мужчину ножом в грудь.

В отделении полиции женщина в содеянном призналась. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. 32-летней жительнице Кумертау грозит наказание вплоть до лишения свободы.