После аномально теплой погоды завтра в Башкирию придут суровые морозы

Фото: Олег УКЛАДОВ

Завтра, 6 декабря, в Башкирию на смену теплой погоде придут суровые морозы. Это следует из прогноза, опубликованного сотрудниками МЧС по Башкирии.

В грядущий понедельник ожидается облачная погода с прояснениями. Пройдут небольшие и умеренные снегопады. В южных районах снег будет мокрым. Местами также стоит ожидать гололеда, снежных заносов и накатов.

Ветер будет юго-западный с переходом на северо-западный скоростью 5-10 м/с. День и ночь выдастся холодной, температура воздуха составит -3,-8°, на северо-западе республики столбики термометров поднимутся -10,-15°.

Региональным автолюбителям стоит быть внимательнее на республиканских шоссе, поскольку во время осадков ожидается ухудшение видимости до 500-1000 метров.