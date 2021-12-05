В уфимской реке чуть не утонул 33-летний мужчина

Фото: Рустем АХУНОВ

Сегодня, 5 декабря, в уфимской реке Белой чуть было не утонул 33-летний мужчина. О происшествии рассказали сотрудники Управления гражданской защиты башкирской столицы.

Специалистам днем сообщили, что в воде в районе Бельского моста находится человек в одежде. Спасатели незамедлительно направились на место.

Пострадавший держался на поверхности реки лишь благодаря набравшему воздуха капюшону куртки. Специалисты вытащили мужчину из воды, доставили на берег и вызвали скорую помощь, которые впоследствии доставили его в больницу.

В настоящее время обстоятельства случившегося неизвестны, поскольку пострадавший сильно замерз, и потому кроме своих данных ничего больше специалистам сообщить не смог.