Еще 38 умерших: в Башкирии продолжает расти смертность от COVID-19

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В Башкирии продолжает расти смертность от коронавирусной инфекции. Это следует из опубликованных оперштабом республики данных.

Как следует из свежей статистики, за прошедшие сутки от ковида умерл 641 житель региона. Таким образом, общее количество инфицированных сейчас 109 650 человек.

Победили коварную болезнь за прошедшие 24 часа 654 гражданина Башкирии. Всего вылечилось от коронавируса 98 570 пациентов.

Число тех, чьи жизни забрал ковид, пополнилось 38 жителями республики. От коронавируса в общей сложности скончалось 3728 человек.

В Башкирии продолжается прививочная кампания. За сутки первым компонентом вакцины привились 3826 человек (всего – 2 029 400 ), вторым – 5708 (1 794 301).