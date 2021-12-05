В Башкирии моржи спасли угодившую под лед собаку

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Недавно в башкирском Нефтекамском неравнодушные спортсмены спасли провалившуюся под лед собаку.

Как сообщают корреспонденты телепрограммы «Время новостей», нефтекамские атлеты-моржи во время пробежки с закаливанием заприметили собаку, которая провалилась под лед рек Березовка. Спортсмены, не колебаясь ни секунды, ринулись на помощь животному.

Аккуратно передвигаясь ползком по тем местам, где лед был еще достаточно толстый моржи сумели подобраться к собаке и спасти ее из ледяной воды.

Напомним, похожий случай произошел весной в башкирском городе Кумертау. Пес угодил в колодец, когда погнался за кошкой. Тогда на помощь животному поспешили сотрудники Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям.