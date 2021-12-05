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Общество5 декабря 2021 8:22

Подобного не было 60 лет: в Уфе побит температурный рекорд

Предыдущий максимум был зафиксирован в 1961 году
Захар ЯКОВЛЕВ
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Фото: Евгения ГУСЕВА

В Уфе снова был побит по максимально высокой температуре воздуха. Об этом рассказали сотрудники Башгидрометцентра.

Как утверждают специалисты, приборы на аэрологической станции Уфа-Дема зафиксировали подъем температуры воздуха до +4,3° – это максимум с 1961 года, тогда столбики термометров в башкирской столице поднялись до +2,6°.

Напомним, Уфа 1 декабря побила температурный рекорд, который держался 11 лет. измерительные приборы на аэрологической станции в микрорайоне Дема зафиксировали подъем температуры воздуха до +4,3°.