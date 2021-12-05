«Съедала мозги мужу!»: певица Гульназ Асаева рассказала о том, что с ней происходило после родов

Фото: instagram.com/asaeva_official

Популярная певица Гульназ Асаева рассказала о том, что с ней происходило после рождения ребенка. Как призналась артистка своим поклонниками в социальных сетях, она столкнулась с послеродовой депрессией.

– Я съедала просто мозги Вильдану (супруг артистки. – Ред.), потому что сидела дома, и для меня это было непривычно. Я хотела тоже ездить и в Новосибирск, и в Екатеринбург, и туда, и сюда. А я не могла, потому что у меня ребеночек маленький, – рассказала артистка.

Как также призналась Асаева, ей пришлось полностью посвятить себя ребенку. В глубине души она понимала, что происходящее с ней – абсолютно нормально. Однако спустя время все изменилось.

– Как-то собралась, спустя 40 дней снова начала работать. Самое главное – не раствориться в бытовухе, во время взять себя в руки, правильно планировать свой день, правильно расставлять приоритеты и все! – поделилась Асаева.