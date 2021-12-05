Биатлонисты из Башкирии завоевали медали в международных соревнованиях

Фото: vk.com/radiyhabirov

Биатлонисты из Башкирии Антон Бабиков и Эдуард Латыпов завоевали золотую и бронзовую медали в международных соревнованиях.

Бабиков в двух гонка опередил норвежцев на кубке IBU и взял золото. Латыпов в составе сборной России вместе с Саидом Халили, Даниилом Серохвостовым и Александром Логиновым на Кубке мира в эстафете 4 по 7,5 километров стал обладателем бронзы.

Спортсменов в своих социальных сетях поздравил глава Башкирии Радий Хабиров.

– Поздравляю наших биатлонистов! Наши спортсмены и их тренеры большие молодцы! Удачи и побед! – написал руководитель республики.