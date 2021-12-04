Синоптики предупредили о резком похолодании в Башкирии до -18

Выходя из дома, не забывайте про шарф и варежки Фото: Олег ЗОЛОТО

В Башкирии погода продолжает преподносить сюрпризы. Еще сегодня и завтра в республике днем ожидается плюсовая температура до +5; +2, а также осадки в виде дождя и мокрого снега. А вот потом пока резко изменится: синоптики предупреждают о сильных заморозках. Уже в ночь на понедельник температура воздуха опустится до -18, -13 (в южных районах -9; -4). Днем также сохранится довольно морозная погода: -15; -10, по югу до -7; -2 градусов. Сильный снегопад также прекратится. Снег будет идти, но немного, а на дорогах ожидается гололед.

В Уфе также вся следующая неделя будет относительно прохладной. Ночью средняя температура воздуха будет колебаться от -18 до -15, днем ожидаются «качели» от -14 до 0. Преимущественно погода будет без осадков, лишь изредка выпадет слабый снег.