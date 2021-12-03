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Общество3 декабря 2021 16:00

Уроженку Башкирии отправили в колонию на 14 лет за убийство 7-месячной дочери

Под влиянием алкоголя женщина бросила ребенка в дверной косяк. Спустя несколько дней он скончался
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Суд дал обвиняемой 15 лет колонии. Это на год меньше, чем запрашивал прокурор

Суд дал обвиняемой 15 лет колонии. Это на год меньше, чем запрашивал прокурор

Фото: Артем КИЛЬКИН

Челябинский областной суд вынес приговор 23-летней уроженке Башкирии, которая в прошлом году убила свою 7-месячную дочь. Девушку отправили в колонию общего режима на 14 лет. Прокурор просил на год больше. Об этом сообщили коллеги из «КП-Челябинск».

Напомним, инцидент произошел в Магнитогорске 4 декабря 2020 года. Девушка вместе со своей маленькой дочерью гостила у подруги, с которой распивала алкоголь. Малышка плакала, из-за чего ее мать взбесилась: она взяла ребенка в руки и с силой бросила ее в дверной косяк. Спустя несколько дней девочка скончалась в реанимации от закрытой тупой травмы головы.