Уроженку Башкирии отправили в колонию на 14 лет за убийство 7-месячной дочери

Суд дал обвиняемой 15 лет колонии. Это на год меньше, чем запрашивал прокурор Фото: Артем КИЛЬКИН

Челябинский областной суд вынес приговор 23-летней уроженке Башкирии, которая в прошлом году убила свою 7-месячную дочь. Девушку отправили в колонию общего режима на 14 лет. Прокурор просил на год больше. Об этом сообщили коллеги из «КП-Челябинск».

Напомним, инцидент произошел в Магнитогорске 4 декабря 2020 года. Девушка вместе со своей маленькой дочерью гостила у подруги, с которой распивала алкоголь. Малышка плакала, из-за чего ее мать взбесилась: она взяла ребенка в руки и с силой бросила ее в дверной косяк. Спустя несколько дней девочка скончалась в реанимации от закрытой тупой травмы головы.