Руководителем «Газпром нефтехим Салават» стал Леонид Алёхин

фото: salavat-neftekhim.gazprom.ru

Руководителем башкирского предприятия «Газпром нефтехим Салават» назначили Леонида Алехина. 2 декабря трудовому коллективу его представил гендир «РусГазДобычи» Константин Махов.

С Алехиным во время рабочей поездки по Салавату успел встретиться глава Башкирии Радий Хабиров. Они обсудили перспективы развития предприятия и взаимодействие с республикой.

Заслуженному химику Татарстана Леониду Алехину 66 лет. До приезда в Башкирию с 2012 года он был гендиректором предприятия «Танеко», которое сейчас входит в группу компаний «Татнефть».