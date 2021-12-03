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Общество3 декабря 2021 16:39

Руководителем «Газпром нефтехим Салават» стал Леонид Алёхин

С ним уже встретился глава Башкирии Радий Хабиров
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: salavat-neftekhim.gazprom.ru

фото: salavat-neftekhim.gazprom.ru

Руководителем башкирского предприятия «Газпром нефтехим Салават» назначили Леонида Алехина. 2 декабря трудовому коллективу его представил гендир «РусГазДобычи» Константин Махов.

С Алехиным во время рабочей поездки по Салавату успел встретиться глава Башкирии Радий Хабиров. Они обсудили перспективы развития предприятия и взаимодействие с республикой.

Заслуженному химику Татарстана Леониду Алехину 66 лет. До приезда в Башкирию с 2012 года он был гендиректором предприятия «Танеко», которое сейчас входит в группу компаний «Татнефть».