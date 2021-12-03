Синоптики дали прогноз погоды в Башкирии на первые выходные декабря

В воскресенье ночью и днем температура воздуха составит -3,+2°. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Синоптики Башгидромета опубликовали прогноз погоды в Башкирии на первые выходные декабря. В республике сохранится теплая погода.

В субботу, 4 декабря, по региону выпадет небольшой снег, который со временем перейдет в дождь. В отдельных районах появится гололед. Ветер юго-западного и южного направления будет умеренным, местами возможны порывы до сильного. Температура воздуха ночью составит +1,-4°, по востоку до -10°, днем 0,+5°.

На следующий день, 5 декабря, в республике ожидается мокрый снег. Осадки налипнут на проводах и деревьях, на дорогах появится снежный накат. Ветер начнет дуть с запада и так же, как и в субботу, может усилиться. Ночью и днем прогнозируется одна и та же температура воздуха: -3,+2°.