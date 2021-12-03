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Происшествия3 декабря 2021 13:01

В Уфе за разбойные нападения будут судить банду из семерых человек

Трое частично признали вину, оставшиеся ее отрицают
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Следственный комитет передал материалы уголовного дела в суд

Следственный комитет передал материалы уголовного дела в суд

В Уфе будут судить банду из семерых человек, которая занималась серийным разбоем. Против молодых людей в возрасте от 16 до 30 лет в зависимости от участия в преступлениях возбуждены уголовные дела о групповом разбое, вымогательстве и краже. Об этом сегодня, 3 декабря, сообщил Следственный комитет Башкирии.

По версии правоохранителей, группа злоумышленников в период с июня по ноябрь прошлого года совершала разбойные нападения на подростков – жертвами банды стали 10 человек. Обвиняемые, угрожая насилием и оружием, требовали от потерпевших деньги и мобильные телефоны.

– Троих потерпевших они вывезли на автомобиле в гаражный кооператив, где нанесли им множественные телесные повреждения, а после того, как те согласились передать требуемую сумму, отпустили. Кроме того, обвиняемые совершили две кражи в магазинах «Пятерочка» и «Байрам», ночью они выбили входные двери и до приезда охраны и сотрудников полиции похитили спиртные напитки и сигареты, – передали в СК РБ.

Двое обвиняемых были задержаны полицейскими во время очередной попытки вымогательства. В дальнейшем оперативники СК и МВД смогли найти остальных фигурантов. Сумма ущерба от преступных действий группировки оценивается в 200 тысяч рублей.

Трое разбойников признали вину в преступлениях, остальные ее отрицают. Уголовные дела направлены в суд.