В Уфе за разбойные нападения будут судить банду из семерых человек

Следственный комитет передал материалы уголовного дела в суд

В Уфе будут судить банду из семерых человек, которая занималась серийным разбоем. Против молодых людей в возрасте от 16 до 30 лет в зависимости от участия в преступлениях возбуждены уголовные дела о групповом разбое, вымогательстве и краже. Об этом сегодня, 3 декабря, сообщил Следственный комитет Башкирии.

По версии правоохранителей, группа злоумышленников в период с июня по ноябрь прошлого года совершала разбойные нападения на подростков – жертвами банды стали 10 человек. Обвиняемые, угрожая насилием и оружием, требовали от потерпевших деньги и мобильные телефоны.

– Троих потерпевших они вывезли на автомобиле в гаражный кооператив, где нанесли им множественные телесные повреждения, а после того, как те согласились передать требуемую сумму, отпустили. Кроме того, обвиняемые совершили две кражи в магазинах «Пятерочка» и «Байрам», ночью они выбили входные двери и до приезда охраны и сотрудников полиции похитили спиртные напитки и сигареты, – передали в СК РБ.

Двое обвиняемых были задержаны полицейскими во время очередной попытки вымогательства. В дальнейшем оперативники СК и МВД смогли найти остальных фигурантов. Сумма ущерба от преступных действий группировки оценивается в 200 тысяч рублей.

Трое разбойников признали вину в преступлениях, остальные ее отрицают. Уголовные дела направлены в суд.